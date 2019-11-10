Путин наградил Александру Пахмутову высшим орденом России

10 ноября 2019     22
Путин наградил Александру Пахмутову высшим орденом России

Президент России Владимир Путин наградил композитора Александру Пахмутову высшей государственной наградой — орденом Андрея Первозванного. Об этом глава государства сообщил на концерте Пахмутовой в Большом театре, говорится на сайте Кремля.

«Надеюсь, у меня будет удовольствие и честь вручить его [орден] Вам, как это положено, на торжественной церемонии в Московском Кремле», — сказал Путин, обратившись к композитору. Президент также поблагодарил Пахмутову за все, что она сделала для страны и народа.

«Я думал, почему у Вас так получается. Такое впечатление, что Вы своими талантливыми, тёплыми руками прямо в душу к человеку забираетесь, заглядываете туда и берёте оттуда самое главное. Что самое главное? Любовь», — добавил российский лидер.

Александра Пахмутова — народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда, Лауреат двух госпремий СССР. Она известна как автор более 400 песен, среди которых «Команда молодости нашей», «Любовь, Комсомол и Весна», «Как молоды мы были», «И вновь продолжается бой», «Орлята учатся летать», «Малая земля» и другие.

В субботу, 9 ноября, Пахмутовой исполнилось 90 лет.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В «Артеке» собрали урожай оливок
В «Артеке» собрали урожай оливок

Общий вес плодов превысил 60 килограммов. Праздник сбора урожая в третий раз прошёл в старейшей оливковой роще Крыма, сообщает пресс-служба …


YouTube-блогер транслировал боксерский бой через отражение в очках
YouTube-блогер транслировал боксерский бой через отражение в очках

Один из пользователей YouTube запустил трансляцию боксерского поединка между интернет-знаменитостями Логаном Полом и KSI через отражение в очках. На это …


Человек погиб при столкновении микроавтобуса с внедорожником под Курском
Человек погиб при столкновении микроавтобуса с внедорожником под Курском

Один человек погиб при столкновении микроавтобуса и внедорожника в Курской области. Еще 13 человек получили ранения, сообщило региональное управление МВД. …


Севастополь со всей Россией отметит 100-летие Калашникова
Севастополь со всей Россией отметит 100-летие Калашникова

Бюст легендарного оружейника установят в одной из городских школ. Вековой юбилей сегодня, 10 ноября, отметил бы конструктор оружия, фамилия которого, …


В результате ДТП в Курской области пострадали восемь человек
В результате ДТП в Курской области пострадали восемь человек

19:56 В результате столкновения микроавтобуса и внедорожника в Курской области один человек погиб и ещё восемь пострадали. Об этом сообщает …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты