Путин назвал подвигом жизнь россиян в 1990-х

Российский президент Владимир Путин назвал подвигом жизнь россиян в 1990-х годах. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, которую транслирует в четверг, 19 декабря, телеканал «Россия 24» в YouTube.

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13:30 — Сегодня

По словам главы государства, «то, что выдержал русский народ и все другие народы Российской Федерации в период 1990-х — начала 2000-х годов, это само по себе подвигом можно назвать».

Также Путин заявил, что Россия в начале века и сейчас — две совершенно разные страны, причем важный критерий отличия — развитие системы безопасности.

Ранее глава государства ответил на вопрос о самых ярких и тяжелых событиях, которые произошли в период его нахождения во власти. Он подчеркнул, что никогда не забудет теракты в Беслане и на Дубровке, а также другие крупные террористические атаки.

Источник: Лента.Ру