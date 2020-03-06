Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию на встрече с главами фракций Госдумы. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам президента, поправки востребованы, так как ситуация в стране кардинально изменилась. Он попросил глав фракций поддержать законопроект по их внесению, а также провести разъяснительную работу и информирование об изменениях в Конституции.

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18:42 — 2 марта

Владимир Путин внес в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции 2 марта. В их числе — упоминание Бога и фактический запрет однополых браков.

Законопроект о поправках к Конституции был одобрен Госдумой в первом чтении и сейчас дорабатывается с учетом предложений, поступающих в рабочую группу. Документ может быть рассмотрен во втором чтении 10 марта.

Предполагается, что после одобрения обеими палатами парламента и законодателями в регионах законопроект поступит на подпись президенту Путину, а общероссийское голосование о том, вносить поправки в Конституцию или нет, пройдет уже после того, как глава государства утвердит данный документ. Датой голосования выбрано 22 апреля.

Источник: Лента.Ру