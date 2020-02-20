Путин объяснил выбор кандидатуры Мишустина на пост премьера

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Российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал о причинах выбора кандидатуры экс-главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.

По словам Путина, первоначально ему было предложено четыре кандидатуры на пост председателя российского правительства, однако среди них не было Мишустина.

«Мне было предложено три кандидатуры, если не четыре… Мишустина никто не называл. Кроме меня», — заявил он в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Глава государства отметил, что при принятии решения руководствовался личными и деловыми качествами Мишустина, а также результатами его работы на должности главы ФНС.

«Учитывалось даже не то, что он провел её, цифровизацию, в своём ведомстве, а то, что он стал реально специалистом в этой области. Хорошим практиком, который понимает, что надо делать, знает, как это делать, и делает, добивается конкретного результата», — пояснил Путин.

Ранее Путин рассказал, что заранее обсуждал с бывшим премьером Дмитрием Медведевым отставку его правительства.

15 января правительство России ушло в отставку. Председателем кабмина был назначен Мишустин. Как указывали в Кремле, решение уйти в отставку приняло само правительство на фоне новых задач, чтобы дать Путину карт-бланш на достижение целей развития страны.

Источник: Россия Сегодня