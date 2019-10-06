Путин отдохнул в сибирской тайге

6 октября 2019     29
Путин отдохнул в сибирской тайге

Президент России Владимир Путин накануне своего дня рождения отдохнул в сибирской тайге, где насладился осенней природой. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Днями ранее президент был в Сибири, был в тайге», — сказал представитель Кремля. Песков добавил, что фото- и видеоматериалы будут доступны в полночь.

Ранее Песков сообщил, что глава государства собирается провести свой ближайший день рождения с родными и близкими на природе. 7 октября российскому лидеру исполняется 67 лет.

В 2019 году как такового отпуска у президента России не было. Свой отдых он совмещал с рабочими мероприятиями.

В прошлом году глава государства отдохнул в Саяно-Шушенском заповеднике. По словам Пескова, Путин ходил по горам и любовался пейзажами. В поездке его сопровождали министр обороны Сергей Шойгу и директор ФСБ Александр Бортников.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

ФБР отказалось говорить о допросе депутата Госдумы
ФБР отказалось говорить о допросе депутата Госдумы

Федеральное бюро расследований (ФБР) США отказалось комментировать задержание депутата Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка сотрудниками спецслужбы для допроса. Об …


104 человека погибли на протестных акциях в Ираке
104 человека погибли на протестных акциях в Ираке

МВД Ирака заявило, что в ходе массовых протестных акций по всей стране погибли 104 человека, еще 6 тыс. получили ранения. …


Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Бушмина
Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Бушмина

19:59 Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью вице-спикера Совфеда Евгения Бушмина. © пресс-служба Совета Федерации …


Путин отдохнул в сибирской тайге
Путин отдохнул в сибирской тайге

Президент России Владимир Путин накануне своего дня рождения отдохнул в сибирской тайге, где насладился осенней природой. Об этом сообщил пресс-секретарь …


Джабаров выразил соболезнования в связи со смертью Бушмина
Джабаров выразил соболезнования в связи со смертью Бушмина

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил соболезования в связи с кончиной вице-спикера верхней палаты …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты