Путин отказался вводить в России понятия «родитель №1» и «родитель №2»

13 февраля 2020     14
Путин отказался вводить в России понятия «родитель №1» и «родитель №2»

Президент России Владимир Путин отказался вводить в стране понятия «родитель №1» и «родитель №2» вместо «папа» и «мама». Об этом он заявил в ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции, сообщает ТАСС.

По словам Путина, этого не будет, пока он находится на посту президента.

Российский лидер уже касался этой темы: в ноябре прошлого года он заявил в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям, что надеется на то, что в России никогда не будет заменено понятие «мама», передавало принадлежащее Григорию Березкину РБК. Подобную практику, распространенную в ряде западных государств, ранее критиковали и другие представители российской власти, в частности спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Источник: Лента.Ру

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