Путин отказал Эрдогану в разделе Сирии

21 февраля 2020     19
Путин отказал Эрдогану в разделе Сирии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В беседе с Эрдоганом Путин отказал в разделе Сирии, отметив необходимость безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности страны. Также российский лидер выразил серьезную обеспокоенность продолжающимися агрессивными действиями экстремистских группировок.

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Главы двух государств в телефонном разговоре договорились активизировать межведомственные консультации по Идлибу, чтобы достичь снижения напряженности, обеспечить прекращение огня и нейтрализовать террористическую угрозу.

Путин и Эрдоган также затронули проблематику ливийского урегулирования.

Как рассказали в администрации главы Турции, Эрдоган заявил Путину о необходимости сдерживания армии Сирии в сирийской провинции Идлиб.

Днем 20 февраля протурецкие боевики при поддержке армии Турции предприняли попытку наступления в Идлибе и прорвали оборону сирийской армии в районе селения Найраб. Атаки в итоге были отбиты с помощью ВКС России. Кроме того, российские военные заявили, что турецкая артиллерия прекратила оказывать поддержку повстанцам после того, как российская сторона обратила на это внимание. Боевики и сирийские военные понесли потери в живой силе и бронетехнике. Также в результате одного из авиаударов погибли два турецких солдата. В Анкаре сообщили, что данный удар нанесли ВВС Сирии.

Источник: Лента.Ру

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