Путин оценил идею наказывать чиновников за оскорбления граждан

10 декабря 2019     12
Путин оценил идею наказывать чиновников за оскорбления граждан

Президент России Владимир Путин одобрил идею введения ответственности для чиновников за оскорбления граждан. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщает ТАСС.

С таким предложением выступил один из участников заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). По словам главы государства, необходимо продумать детали этого вопроса и посоветоваться с экспертами.

«В целом я полностью разделяю вашу позицию. Если человек пришел на работу в органы власти, да еще хамит и людей оскорбляет, то ему там не место», — сказал Путин.

В свою очередь член СПЧ Кирилл Кабанов отметил, что в России в настоящее время уже подготовлен законопроект об оскорблении чести и достоинства полицейских. Однако, по его словам, главным «раздражителем» является оскорбление чести и достоинства гражданина.

«Давайте подумаем и реально выступим с законодательной инициативой, [поправками] в закон о государственной службе, о полиции, что основанием для увольнения… является оскорбление чести и достоинства гражданина», — заключил Кабанов.

В конце апреля депутаты от КПРФ внесли в Госдуму проекты законов о запрете представителям власти оскорблять граждан и о наказании за это штрафами до полумиллиона рублей. В первом документе авторы предложили законодательно прописать недопустимость публичного хамства со стороны чиновников. В пояснительной записке к нему указывается, что в последние годы участились случаи оскорбления людей представителями власти.

Во втором проекте депутаты выступили за введение штрафов за неподобающее поведение госслужащих и внесение соответствующих изменений в Кодекс об административных нарушениях.

Источник: Лента.Ру

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