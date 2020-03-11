Путин оценил сотрудничество России и США в борьбе с терроризмом

11:05

Спецслужбы Соединённых Штатов, как и российские, «работают глобально», заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС.

© Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS

«Они работают глобально, так же как и мы», — сказал глава государства в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Российский лидер напомнил о задержании двух сторонников террористической группировки «Исламское государство»* в Санкт-Петербурге в конце 2019 года, что было осуществлено благодаря информации, переданной Вашингтоном.

Путин отметил, что американские спецслужбы долгое время вели работу по этим террористам, а «потом ФБР это дело передало в ФСБ», в то время как у российских спецслужб таких данных не было.

«Вот эту ситуацию американцы отследили. Спасибо им большое, они передали (информацию. — RT)… Я позвонил (президенту США Дональду. — RT) Трампу со словами благодарности за то, что они передали нам эту информацию», — подчеркнул президент.

При этом он заявил об эффективности антитеррористической работы российских специалистов.

«Наши много ловят. У нас они десятки предупреждают террористических актов, ловят, выхватывают», — сказал Путин.

Ранее в российском МИД заявили, что Москва рассчитывает на продолжение диалога с Западом на антитеррористическом направлении.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Источник: Россия Сегодня