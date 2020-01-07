Путин передал собору в Санкт-Петербурге икону

7 января 2020     37
Путин передал собору в Санкт-Петербурге икону

Президент России Владимир Путин передал Спасо-Преображенскому собору в Санкт-Петербурге Тихвинскую икону Божией Матери. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент вручил икону настоятелю храма Николаю Брындину, который отслужил праздничную литургию. Тот, в свою очередь, вручил главе государства икону Казанской Божией Матери.

После этого Путин поздравил всех верующих с Рождеством, а также с Новым годом. «Будьте здоровы и будьте счастливы. С праздником и спасибо вам большое», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин встретил Рождество в Санкт-Петербурге третий раз подряд. В частности, он второй год подряд посетил праздничную службу в Спасо-Преображенском соборе. В 2018-м российский лидер посетил церковь Симеона и Анны в Санкт-Петербурге.

Тихвинская икона Божией Матери известна с 1383 года. Почитается в Русской православной церкви как чудотворная.

Источник: Лента.Ру

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