Путин повысил детские пособия до прожиточного минимума

3 августа 2019     20
Путин повысил детские пособия до прожиточного минимума

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении пособий на ребенка до прожиточного минимума. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Согласно документу, критерий нуждаемости семей, получающих пособия на первого и второго ребенка, увеличится с 1,5-кратной на двукратную величину прожиточного минимума. Кроме того, выплаты будут начисляться за первых двух детей в возрасте до трех лет.

Законопроект, расширяющий круг получателей ежемесячных выплат на первого и второго ребенка, был принят Госдумой 24 июля. Прежний размер детского пособия составлял 50 рублей.

Источник: Лента.Ру

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