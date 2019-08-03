Путин повысил детские пособия до прожиточного минимума

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении пособий на ребенка до прожиточного минимума. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Согласно документу, критерий нуждаемости семей, получающих пособия на первого и второго ребенка, увеличится с 1,5-кратной на двукратную величину прожиточного минимума. Кроме того, выплаты будут начисляться за первых двух детей в возрасте до трех лет.

Законопроект, расширяющий круг получателей ежемесячных выплат на первого и второго ребенка, был принят Госдумой 24 июля. Прежний размер детского пособия составлял 50 рублей.

Источник: Лента.Ру