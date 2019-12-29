Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику

29 декабря 2019     15
Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику

01:02

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заёмщик имеет возможность вернуть часть страховой премии в случае досрочного погашения потребительского или ипотечного кредита.

globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет-портал правовой информации.

Отмечается, что закон также допускает выдачу потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке.

Закон обеспечивает право отказа от договора страхования в течение двух недель с момента досрочного погашения кредита.

25 ноября в Госдуму внесли законопроект, запрещающий банкам навязывать клиентам при оформлении потребительского кредита дополнительные платные услуги без предварительного согласования их стоимости и условий отказа.

Источник: Россия Сегодня

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