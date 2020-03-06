Путин позвонил Асаду

6 марта 2020     17
Путин позвонил Асаду

Президент России Владимир Путин позвонил своему сирийскому коллеге Башару Асаду. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе телефонного разговора российский лидер проинформировал Асада о договоренностях, которые были достигнуты на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, подчеркнув, что их реализация позволит стабилизировать обстановку в Идлибской зоне.

Материалы по теме

20:58 — 5 марта

Сирийский президент в свою очередь высоко оценил итоги переговоров и поблагодарил Путина за поддержку в борьбе с террористами и усилия, направленные на сохранение территориальной целостности страны.

Поводом для российско-турецких переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в Идлибе, где в январе началось крупномасштабное наступление сирийской армии на позиции вооруженной оппозиции и террористов. Правительственным силам удалось отвоевать почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставить позади себя ряд турецких наблюдательных постов. В связи с этим Анкара резко увеличила свой военный контингент в регионе, начала операцию «Весенний щит», чтобы оттеснить сирийские войска, и нарастила поддержку лояльных ей боевиков.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Вести Севастополь 6.03.2020
Вести Севастополь 6.03.2020. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – Подводные исследования в Балаклаве. Что ищут на дне канала в музее фортификационных сооружений? – Неисправные приборы …


Новгородские власти ввели режим повышенной готовности из-за COVID-19
Новгородские власти ввели режим повышенной готовности из-за COVID-19

21:54 Губернатор Новгородской области Андрей Никитин подписал указ о введении на территории субъекта режима повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусной …


На Ставрополье около 1,4 тысячи молодых семей получат жильё в 2020 году
На Ставрополье около 1,4 тысячи молодых семей получат жильё в 2020 году

21:55 Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что в 2020 году жильё получат примерно 1,4 тыс. молодых семей. © Евгений …


Путин позвонил Асаду
Путин позвонил Асаду

Президент России Владимир Путин позвонил своему сирийскому коллеге Башару Асаду. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. В ходе телефонного разговора российский …


В Германии установят первый памятник Ленину
В Германии установят первый памятник Ленину

На западе Германии появится первый памятник российскому революционеру Владимиру Ленину. Об этом сообщает Deutsche Welle. Отмечается, что 6 марта суд …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты