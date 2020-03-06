Путин позвонил Асаду

Президент России Владимир Путин позвонил своему сирийскому коллеге Башару Асаду. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе телефонного разговора российский лидер проинформировал Асада о договоренностях, которые были достигнуты на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, подчеркнув, что их реализация позволит стабилизировать обстановку в Идлибской зоне.

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20:58 — 5 марта

Сирийский президент в свою очередь высоко оценил итоги переговоров и поблагодарил Путина за поддержку в борьбе с террористами и усилия, направленные на сохранение территориальной целостности страны.

Поводом для российско-турецких переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в Идлибе, где в январе началось крупномасштабное наступление сирийской армии на позиции вооруженной оппозиции и террористов. Правительственным силам удалось отвоевать почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставить позади себя ряд турецких наблюдательных постов. В связи с этим Анкара резко увеличила свой военный контингент в регионе, начала операцию «Весенний щит», чтобы оттеснить сирийские войска, и нарастила поддержку лояльных ей боевиков.

Источник: Лента.Ру