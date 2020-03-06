Путин позвонил Асаду

Президент России Владимир Путин позвонил своему сирийскому коллеге Башару Асаду. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе телефонного разговора российский лидер проинформировал Асада о договоренностях, которые были достигнуты на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, подчеркнув, что их реализация позволит стабилизировать обстановку в Идлибской зоне.
Материалы по теме20:58 — 5 марта
Сирийский президент в свою очередь высоко оценил итоги переговоров и поблагодарил Путина за поддержку в борьбе с террористами и усилия, направленные на сохранение территориальной целостности страны.
Поводом для российско-турецких переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в Идлибе, где в январе началось крупномасштабное наступление сирийской армии на позиции вооруженной оппозиции и террористов. Правительственным силам удалось отвоевать почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставить позади себя ряд турецких наблюдательных постов. В связи с этим Анкара резко увеличила свой военный контингент в регионе, начала операцию «Весенний щит», чтобы оттеснить сирийские войска, и нарастила поддержку лояльных ей боевиков.
Источник: Лента.Ру