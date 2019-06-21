Путин поздравил выпускников с началом самостоятельной жизни

21 июня 2019     45
Путин поздравил выпускников с началом самостоятельной жизни

Президент России Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием школы и началом самостоятельной жизни, а также пожелал им определиться с профессией. Его обращение к выпускникам опубликовано на сайте Кремля.

По словам российского лидера, для выпускников важно поступить в выбранное учебное заведение и «стать отличными, грамотными, востребованными специалистами». «Очень важно, чтобы дело, которому вы будете служить, было по призванию и по душе», — обратился он к выпускникам. Он также отметил, что выпускники не должны забывать своих школьных учителей и родителей.

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