Путин пообещал бесплатное второе высшее образование для творческих профессий

18 октября 2019     22
Путин пообещал бесплатное второе высшее образование для творческих профессий

Президент России Владимир Путин пообещал решить вопрос со вторым бесплатным высшим образованием в ходе посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИКа). Об этом говорится на сайте Кремля.

Во время встречи режиссер Вадим Абдрашитов задал вопрос о том, возможно ли второе бесплатное высшее образование по «концептообразующим» и «смыслообразующим» специальностям, среди которых режиссура, драматургия, писательское дело, композиция и дирижирование. «Если вникнуть в эту проблему, смыслообразующие – это означает про смысл жизни, куда идем и кого воспитываем», — добавил он. Абдарашитов пожаловался, что ученики приходят с красными глазами после ночных смен официантами, так как вынуждены подрабатывать и платить за свои места.

«Мы этот вопрос решим», — ответил президент, после чего все собравшиеся зааплодировали. Путин добавил, что придется увеличить гранты или снять ограничения на бесплатное второе высшее образование.

Ранее в октябре Владимир Путин оценил идею создать студию ВГИК на площадке форума «Таврида» в Крыму. Он отметил, что для этого потребуется «оборудование и прочее».

Источник: Лента.Ру

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