Путин пообещал поддержать проведение «Тавриды»

18 марта 2020     9
Путин пообещал поддержать проведение «Тавриды»

Президент России Владимир Путин пообещал поддержать проведение форума «Таврида» в Крыму. Он сообщил об этом в среду, 18 марта, на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя, передает ТАСС.

Одна из участниц встречи предложила президенту посетить площадку «Тавриды» в 2020 году. «И дальше будем вас поддерживать», — отметил российский лидер и сказал, что власти будут с удовольствием оказывать поддержку таким проектам. Он также поблагодарил за работу пригласившую его на форум участницу.

Президент отметил важность того, чтобы у молодых людей в сфере творчества был «магнитик» в виде площадки, которую они обустраивают на форуме. По его словам, там они могут «себя показать, других посмотреть, обменяться знаниями, опытом, что-то вместе придумать, создать какие-то творческие союзы, коллективы».

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» впервые прошел в Крыму в 2015 году. В 2019-м проект расширился до формата арт-кластера и теперь включает в себя форум, фестиваль творческих сообществ, а также капитальное строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция “Таврида”», окончание которого намечено на 2022 год. Организатор проекта — Центр развития культурных инициатив.

Источник: Лента.Ру

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