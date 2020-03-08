Путин порассуждал о неограниченном количестве президентских сроков

8 марта 2020     13
Путин порассуждал о неограниченном количестве президентских сроков

Президент России Владимир Путин порассуждал о неограниченном количестве президентских сроков и не увидел в этом ничего необычного, приведя пример других стран. Об этом он заявил в интервью для документального проекта «Пролетев над бездной», фрагмент которого показали в воскресенье, 8 марта, на телеканале «Россия 1».

«Во многих странах нет никакого ограничения по срокам избрания президента. На Западе, в тех же [Соединенных] Штатах с исторической точки зрения совсем недавно это было отменено», — цитирует главу государства ТАСС. (В США президентские полномочия ограничили двумя сроками после смерти Франклина Рузвельта в 1945 году; он выигрывал выборы четыре раза, — прим. «Ленты.ру»).

«Чтобы гарантировать сменяемость власти (а для такой страны, как наша, это важно), все-таки лучше, если количество сроков избрания президента будет ограничено», — добавил Путин.

При этом президент заявил, что не пойдет ради продления своих полномочий на создание неприемлемой для России системы государственной власти. По его словам, сейчас в России ходят слухи о создании неких альтернативных и параллельных органов управления страной (например, придать Госсовету «дополнительные функции»), но ситуация двоевластия будет для государства губительной.

В пятницу, 6 марта, Путин заявил, что «без сильной президентской власти в стране будет плохо». Российский лидер связал это с тем, что в стране нет устойчивых политических партий, которые в Европе развивались столетиями. Он отметил, что если Госсовет наделить особыми полномочиями, то это будет означать ситуацию губительного двоевластия.

Источник: Лента.Ру

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