Путин поручил проработать допвыплаты сотрудникам первичной медпомощи

19:16

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медработникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь.

РИА Новости

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Представить предложения, касающиеся установления ежемесячных дополнительных денежных выплат медицинским работникам медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь», — говорится в сообщении.

Кроме этого президент поручил обеспечить служебным жильём работников медицинских организаций первичного звена здравоохранения и скорой помощи.

Как подчёркивается, также необходимо предусмотреть приоритетное предоставление медработникам в соответствии с критериями нуждаемости служебных жилых помещений, земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а также предоставление ипотечных кредитов на льготных условиях.

Доклад необходимо подготовить до 1 декабря 2019 года, а далее каждые полгода.

Ранее в правительстве заявили, что к концу сентября разработают варианты изменения структуры заработной платы медицинских работников первичного звена.

Источник: Россия Сегодня