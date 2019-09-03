Путин поручил проработать допвыплаты сотрудникам первичной медпомощи

19:16
Российский лидер Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медработникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь.РИА Новости
Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
«Представить предложения, касающиеся установления ежемесячных дополнительных денежных выплат медицинским работникам медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь», — говорится в сообщении.
Кроме этого президент поручил обеспечить служебным жильём работников медицинских организаций первичного звена здравоохранения и скорой помощи.
Как подчёркивается, также необходимо предусмотреть приоритетное предоставление медработникам в соответствии с критериями нуждаемости служебных жилых помещений, земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а также предоставление ипотечных кредитов на льготных условиях.
Доклад необходимо подготовить до 1 декабря 2019 года, а далее каждые полгода.
Ранее в правительстве заявили, что к концу сентября разработают варианты изменения структуры заработной платы медицинских работников первичного звена.
Источник: Россия Сегодня