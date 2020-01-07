Путин прибыл в Турцию на переговоры с Эрдоганом

7 января 2020     28
Путин прибыл в Турцию на переговоры с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин прибыл в Турцию на переговоры с главой государства Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского президента.

Отмечается, что президент России посетит церемонию ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток» в среду, 8 января. Также в среду пройдут переговоры с Эрдоганом, на которых главы государств обсудят сотрудничество и международные темы, в том числе, ситуацию в Сирии и Ливии.

В частности, турецкий лидер намерен обсудить с Путиным меры по достижению перемирия в сирийском Идлибе и выполнение российско-турецкого меморандума по Сирии.

Ранее 7 января сообщалось, что Владимир Путин прибыл с официальным визитом в сирийский Дамаск. Президент встретился с лидером страны Башаром Асадом и отметил, что пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и ее территориальной целостности.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

Источник: Лента.Ру

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