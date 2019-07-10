Путин призвал обеспечить России технологический суверенитет

России нужно гарантировать технологический суверенитет, глобальная конкуренция за обладание соответствующими компетенциями развернулась уже сейчас, заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует ТАСС в среду, 10 июля.
Источник: Лента.Ру
России нужно гарантировать технологический суверенитет, глобальная конкуренция за обладание соответствующими компетенциями развернулась уже сейчас, заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует ТАСС в среду, 10 июля.
Источник: Лента.Ру
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