Путин призвал повысить качество и объёмы подготовки специалистов по ИИ

9 ноября 2019     56
Путин призвал повысить качество и объёмы подготовки специалистов по ИИ

Президент России Владимир Путин во время конференции Artificial Intelligence Journey призвал кратно увеличить объёмы и качество подготовки специалистов по искусственному интеллекту в стране.

«Системы искусственного интеллекта способны создавать только интеллектуально хорошо подготовленные люди. Нам необходимо кратно увеличить объём и качество подготовки программистов, математиков, компьютерных лингвистов, специалистов по обработке данных», — сказал глава государства.

Он добавил, что российские вузы и колледжи должны занимать лидирующие позиции в области ИИ.

«Умение работать с искусственным интеллектом, ориентироваться в этой среде, должно стать обязательным требованием к любой профессии: в экономике, бизнесе, образовании, в здравоохранении и правоохранительной сфере и, конечно, на всех уровнях власти», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что нужно дать искусственному интеллекту больше данных, а также «последовательно снимать надуманные преграды для их использования». При этом он отметил важность гарантии безопасности интересов и прав граждан.

«Повторюсь, искусственный интеллект — ресурс колоссальной силы. Кто будет владеть им, я уже говорил неоднократно публично, тот вырвется далеко вперёд, приобретёт огромное конкурентное преимущество. Неслучайно говорят, что технологическая гонка, которая уже развернулась в мире, будет самой жёсткой и бескомпромиссной в истории нашей цивилизации», — сказал российский лидер.

В начале октября Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года.

В сентябре Российский фонд прямых инвестиций и правительство России договорились совместно развивать высокотехнологичную область искусственного интеллекта.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин оценил готовность российской экономики к применению технологии искусственного интеллекта.

Источник: Россия Сегодня

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