Путин присвоил Лаврову звание Героя Труда Российской Федерации

18:05
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении министру иностранных дел Сергею Лаврову звания Героя Труда Российской Федерации.РИА Новости
«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Лаврову Сергею Викторовичу — министру иностранных дел Российской Федерации», — говорится в тексте указа.
Ранее Сергей Лавров рассказал, как началась его карьера дипломата в посольстве СССР на Шри-Ланке, где он проработал с 1972 по 1976 год.
21 марта Лавров отмечает 70-летие. Внешнеполитическое ведомство он возглавляет уже более 16 лет.
Источник: Россия Сегодня