Путин проводит совещание с членами правительства

11:02
RT
В Кремле при участии президента России Владимира Путина проходит заседание членов правительства. Тема совещания — локализация производства техники, технологий и оборудования, необходимых для реализации национальных проектов. RT ведёт прямую трансляцию.
Источник: Россия Сегодня
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