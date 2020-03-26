Путин провёл разговор с Макроном и присоединился к саммиту G20

15:23
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном, после чего присоединился к саммиту G20.РИА Новости
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент завершил телефонный разговор с Эммануэлем Макроном и присоединился к саммиту «двадцатки», — сказал он РИА Новости.
Ранее стало известно, что саммит G20 по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, который власти Саудовской Аравии планируют провести в режиме онлайн, пройдёт 26 марта.Источник: Россия Сегодня