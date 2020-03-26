Путин провёл разговор с Макроном и присоединился к саммиту G20

26 марта 2020     18
Путин провёл разговор с Макроном и присоединился к саммиту G20

15:23

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном, после чего присоединился к саммиту G20.

РИА Новости

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент завершил телефонный разговор с Эммануэлем Макроном и присоединился к саммиту «двадцатки», — сказал он РИА Новости.

Ранее стало известно, что саммит G20 по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, который власти Саудовской Аравии планируют провести в режиме онлайн, пройдёт 26 марта.

Источник: Россия Сегодня

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