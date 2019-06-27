Путин прокомментировал выход США из ДРСМД

Президент России Владимир Путин прокомментировал выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в интервью британской газете Financial Times.
Источник: Лента.Ру
Президент России Владимир Путин прокомментировал выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в интервью британской газете Financial Times.
Источник: Лента.Ру
|
Фермеры Крыма смогут получить гранты до 4 млн рублей
С августа крымские фермеры смогут получить грант в размере от 3 до 4 миллионов рублей для старта своего бизнеса по региональному …
|
Движение по улице Богдана Хмельницкого полностью откроют в течение недели
Ремонт дороги по улице Богдана Хмельницкого завершат в течении недели, сообщила пресс-служба правительства Севастополя в четверг. «Сегодня завершается укладка верхнего …
|
На видеокубе арены «Рейнджерс» поприветствовали Панарина в клубе
Российский форвард Артемий Панарин, который 1 июля выйдет на рынок свободных агентов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), посетил Нью-Йорк. globallookpress.com Во …
|
Перевозившего канабис мужчину задержали в Севастополе
Сотрудники дорожно-патрульной службы задержали 31-летнего мужчину, который вел автомобиль в состоянии наркотического опьянения и перевозил в нем свертки с канабисом, …
|
Вести Севастополь 27.06.2019. Выпуск 20:45
Главные темы выпуска: – Правила на тротуарах. О безопасном переходе дороги теперь написано прямо под ногами. – Сложная полоса препятствий. В …