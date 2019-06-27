Путин прокомментировал выход США из ДРСМД

27 июня 2019     22
Путин прокомментировал выход США из ДРСМД

Президент России Владимир Путин прокомментировал выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в интервью британской газете Financial Times.

Источник: Лента.Ру

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