Путин прокомментировал действия Зеленского в Донбассе

Президент России Владимир Путин прокомментировал политику украинского коллеги Владимира Зеленского в Донбассе. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам главы государства, ему сложно давать оценку действиям Зеленского, встретившегося в националистами в Донбассе. Путин подчеркнул, что ему трудно сказать, справится ли украинский лидер с ними.

«Важно, доведет ли конца Зеленский вопрос о разведении сил в Донбассе, от этого зависит урегулирование ситуации там», — отметил он. Российский лидер добавил, что его украинский коллега не похож на националиста.

Источник: Лента.Ру