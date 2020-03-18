Путин рассказал о работе президентом

18 марта 2020     9
Путин рассказал о работе президентом

Глава России Владимир Путин рассказал о работе президентом. Отрывок из очередной серии интервью российского лидера ТАСС в рамках спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину» опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале «Пул N3».

«Я же работаю каждый день, я не царствую. Я вообще не думал, что я здесь окажусь», — заявил Путин.

В одной из предыдущих серий интервью, которая вышла 16 марта, российский лидер прокомментировал деятельность российской оппозиции. «Бардак нам не нужен. И шоу нам не нужно», — сказал глава государства.

Источник: Лента.Ру

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