Путин решит судьбу бога в Конституции

Рабочая группа по подготовке поправок к Конституции разработала поправку в Основной закон, предусматривающую упоминание бога в историческом контексте. Об этом сообщила сопредседатель группы Талия Хабриева, передает ТАСС.

«Можно предложить юридический текст, где упоминается, что Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняет память предков, передавших нам идеалы и веру в бога», — объяснила Хабриева вариант с упоминанием бога в Основном законе. По ее словам, судьбу поправки будет предложено решить президенту России Владимиру Путину.

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14:04 — 15 января

Другой сопредседатель рабочей группы, сенатор Андрей Клишас, заявил, что в Конституции должен быть отражен не сам бог, а вера в него. По мнению политика, каждый россиянин согласится с тем, что необходимо уважать «память предков, которые с верой в бога передали нам великую страну». Такое упоминание не попирает незыблемость принципа светского государства, поскольку каждый сам определит свое отношение к богу, полагает сенатор.

Инициативу о включении в Конституцию упоминания о боге выдвинул патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Идея нашла как сторонников, так и противников — негативно ее оценил, в частности, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. В Кремле об этой инициативе высказались в нейтральном ключе, сообщив, что рабочая группа рассмотрит ее.

Законопроект о поправках к Конституции был одобрен Госдумой в первом чтении и сейчас дорабатывается с учетом предложений, поступающих в рабочую группу. Документ может быть рассмотрен во втором чтении 10 марта. Предполагается, что после одобрения обеими палатами парламента и законодателями в регионах законопроект поступит на подпись президенту Путину, а общероссийское голосование о том, вносить поправки в Конституцию или нет, пройдет уже после того, как глава государства утвердит данный документ. Датой голосования выбрано 22 апреля.

Источник: Лента.Ру