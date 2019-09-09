Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах . Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

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Купальные машины ХIХ века погрузили севастопольцев в историю На пляже Хрустальный сегодня появились купальные машины. Такие же, как стояли на морских курортах в начале прошлого века. Реконструкция купальных …



Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах. Об этом сообщает «Коммерсант» со …



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