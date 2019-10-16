Путин ужесточил наказания за нарушения при организации отдыха детей

В частности, для нелегальных детских лагерей устанавливаются штрафы в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Он вводит ответственность для организаций, не включённых в реестр учреждений отдыха и оздоровления детей.

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за нарушения при организации детского отдыха. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

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