Путин ужесточил наказания за нарушения при организации отдыха детей

16 октября 2019     9
Путин ужесточил наказания за нарушения при организации отдыха детей

14:49

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за нарушения при организации детского отдыха. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

РИА Новости

Он вводит ответственность для организаций, не включённых в реестр учреждений отдыха и оздоровления детей.

В частности, для нелегальных детских лагерей устанавливаются штрафы в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей.

26 сентября Госдума приняла пакет законов, предусматривающих изменения в правовом регулировании организации отдыха детей.

Источник: Россия Сегодня

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