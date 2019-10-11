Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта

11 октября 2019     14
Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта

10:52

Президент России Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года.

РИА Новости

«В целях обеспечения ускоренного развития искусственного интеллекта в России… постановляю утвердить прилагаемую Национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2030 года», — говорится в тексте указа, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин поручил правительству до 15 декабря обеспечить внесение изменений в национальную программу «Цифровая экономика России», в том числе разработать и утвердить федеральный проект «Искусственный интеллект».

Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и правительство России договорились совместно развивать высокотехнологичную область искусственного интеллекта.

Источник: Россия Сегодня

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