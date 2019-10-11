Путин утвердил цели и задачи развития искусственного интеллекта

Президент России Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2030 года. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
В качестве основных принципов развития искусственного интеллекта указываются защита прав и свобод человека, безопасность, прозрачность, технологический суверенитет, разумная бережливость и поддержка конкуренции.
В документе также отмечается, что приоритетные направления будет утверждать глава государства исходя из национальных целей и стратегических задач.
Источник: Лента.Ру
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