Путин участвует в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ

Президент России Владимир Путин совершает рабочий визит в Бишкек. Российский лидер принимает участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе. RT ведёт прямую трансляцию.

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Путин участвует в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ 11:07 Президент России Владимир Путин совершает рабочий визит в Бишкек. Российский лидер принимает участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ …



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