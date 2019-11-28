Путин участвует в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ

11:07
Президент России Владимир Путин совершает рабочий визит в Бишкек. Российский лидер принимает участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе. RT ведёт прямую трансляцию.
Источник: Россия Сегодня
11:07
Президент России Владимир Путин совершает рабочий визит в Бишкек. Российский лидер принимает участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе. RT ведёт прямую трансляцию.
Источник: Россия Сегодня
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11:07 Президент России Владимир Путин совершает рабочий визит в Бишкек. Российский лидер принимает участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ …
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