Пушков оценил обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии

9 августа 2019     18
Пушков оценил обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии

12:29

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал появление части Курильских островов на карте Японии на сайте Олимпиады 2020 года.

Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Twitter.

Сенатор выразил мнение, что данным шагом японские власти перешли «красную линию», так как подобного рода изображение на официальном сайте Олимпийских игр 2020 года нельзя считать некой частной инициативой. 

«В Токио должны отказаться от такого рода выпадов. Смысл ОИ — быть праздником спорта и мира, а не поводом для нагнетания вражды», — отметил он.

Ранее стало известно, что на официальном сайте летних Олимпийских игр — 2020 в Токио Южные Курилы обозначили как часть Японии.

Источник: Россия Сегодня

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Пушков оценил обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии
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