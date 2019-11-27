Пушков оценил обращение четырех стран к России по Украине

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал обращение министров иностранных дел Украины, Эстонии, Литвы и Швеции с требованием по Украине. Российский сенатор написал соответствующий пост в Twitter.

Пушков отметил, что главы четырех внешнеполитических ведомств призвали продлить санкции против России, но лишь три государства имеют отношение к санкциям Евросоюза. «Украина ни при чем», — добавил сенатор. Он написал, что из 21 страны ЕС никто больше не обратился, в том числе Латвия, Польша и Великобритания. По мнению Пушкова, это «выпад авангарда». Председатель комитета уверен, что остальные страны Евросоюза ждут саммита в Париже, который пройдет 9 декабря.

Ранее министры иностранных дел Украины, Эстонии, Литвы и Швеции выступили с совместным обращением к России, потребовав уважать территориальную целостность Украины. Дипломаты также подчеркнули, что по-прежнему не признают переход Крыма и Севастополя в состав России.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина, США, члены Евросоюза и другие страны не признают его результаты и считают нахождение полуострова в составе России оккупацией. Москва настаивает, что процесс присоединения Крыма отвечает нормам международного права.

Источник: Лента.Ру