Пушков оценил предложение Зеленского лишить Севастополь специального статуса

18 декабря 2019     7
Пушков оценил предложение Зеленского лишить Севастополь специального статуса

Сенатор Алексей Пушков оценил планы президента Украины Владимира Зеленского лишить Севастополь специального статуса словами «комедия продолжается». Об этом он написал в Twitter.

По словам Пушкова, городу будет «ни жарко, ни холодного» от того, что из конституции Украины уберут понятие особого статуса города. Он добавил, что из конституции Украины следует убрать само упоминание Севастополя, «поскольку он не имеет к ней отношения».

Ранее 18 декабря стало известно, что Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса и убрать упоминание об этом из конституции страны. Согласно предложенному законопроекту, Севастополь будет относиться к административно-территориальной единице Автономная Республика Крым.

Глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель назвал ошибкой предложение Зеленского. Более правильным решением было бы вообще исключить Крым и Севастополь из конституции Украины, поскольку они являются частью России, считает депутат.

Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

Источник: Лента.Ру

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