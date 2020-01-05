Пушков предложил США отдать Техас

5 января 2020     37
Пушков предложил США отдать Техас

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter-аккаунте предложил США вернуть штат Техас Мексике. Таким образом он прокомментировал заявление американского генерала Бена Ходжеса о фальшивости и неприемлемости претензий России на Крым.

Политик напомнил, что до Екатерины II Украина вообще не существовала и поэтому Крым не мог принадлежать этой стране. «И США были в 1783-м узкой полоской земли вдоль Атлантики — позже все остальное захватили», — отметил Пушков.

Ранее в январе Ходжес в интервью изданию «Апостроф» заявил, что «абсолютно фальшивые претензии России на Крым и юг Украины неприемлемы, ведь до Екатерины II там России и близко не было».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Украина, США и Евросоюз отказываются признавать результаты голосования и считают полуостров оккупированной территорией.

Техас стал американским в 1845 году. Конгресс США одобрил его присоединение большинством голосов в Сенате, вместо подписания международного договора о присоединении. До этого Техас принадлежал Мексике.

Источник: Лента.Ру

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