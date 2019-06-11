«Пытается прижать к стенке»: Трамп пообещал ввести пошлины в случае отказа Си Цзиньпина приехать на саммит G20

США введут дополнительные пошлины на ввоз товаров из Китая, если глава КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 в Японии, который состоится в конце июня. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. В то же время он выразил уверенность, что встреча состоится, и в рамках саммита будет достигнуто соглашение, так как Китай «разоряется» из-за уже действующих сборов. При этом официальный Пекин не заявлял о возможной отмене поездки. Эксперты считают такие заявления грубой попыткой оказать давление на торгового партнёра. По их мнению, Трамп не отступит от политики тарифной войны, пока не сможет заявить о своей «большой победе».

США введут новые торговые пошлины на ввоз китайских товаров, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 в Японии, который состоится 28-29 июня. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста CNBC.

Тем не менее Трамп убеждён, что их встреча состоится, и охарактеризовал свои отношения с Си Цзиньпином как «отличные». По мнению Трампа, Китай пойдёт на сделку, так как «им придётся».

«Китай сейчас начисто разоряется в связи с тем, что китайские компании, не желая платить пошлины, переносят свою деятельность оттуда в другие страны, в том числе в нашу», — приводит его слова CNBC.

При помощи таких угроз Трамп пытается оказать давление на китайскую сторону, отметил доктор политических наук профессор МГУ Андрей Манойло.

«Это политика давления. Причём давление это очень грубое. По сути дела, Трамп пытается прижать китайскую сторону к стенке. И вот прижав уже будет диктовать свои условия. Для Китая это, конечно, неприемлемо. Партнёрскими эти отношения никак не назовешь», — сказал он RT.

Ранее, в мае, по поручению Трампа были повышены пошлины на китайские товары на общую сумму в $200 млрд. Также президент распорядился начать процесс увеличения пошлин в отношении товаров из КНР ещё на $300 млрд.

В ответ на эти действия Пекин с 1 июня ввёл пошлины на ввоз американских товаров на общую сумму в $60 млрд. При этом китайская сторона неоднократно выступала с осуждением вводимых Соединёнными Штатами тарифов.

«Мы решительно выступаем против торговых санкций, пошлин и протекционистской дубины. Такое намеренное провоцирование торговых конфликтов является откровенным экономическим терроризмом, шовинизмом и травлей», — отмечал в конце мая замглава МИД КНР Чжан Ханьхуэй.

Однако США будут и в дальнейшем повышать пошлины на китайские товары, считает Манойло.

«Трамп будет повышать пошлины независимо от того, как будет действовать китайская сторона. Если КНР решится на торговую сделку под давлением, то она будет означать лишь паузу в торговой войне, но не прекратит её. Через какое-то время Трамп, если сохранит власть в своих руках, вернётся именно к повышению пошлин под ещё какими-то предлогами», — подчеркнул эксперт.

Reuters

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«Его цель — «большая победа»

Дональд Трамп ещё в ходе предвыборной кампании в 2016 году заявлял, что между странами установился «несправедливый» торговый баланс — Китай продавал значительно больше товаров, чем США. Это привело к тому, что в 2018 году Вашингтон начал вводить торговые пошлины на китайские товары.

Китай, отвечая на действия США, вводил пошлины на американские товары. В конце года стороны начали вести переговоры по заключению торгового соглашения, которое учитывало бы интересы обеих сторон. Однако несколько раундов встреч не привели к результату, и политика повышения торговых сборов продолжилась.

На этом фоне Соединённые Штаты запрет американским компаниям на сотрудничество с китайской Huawei. Согласно официальной позиции Вашингтона, причиной стала якобы угроза информационной безопасности. Однако директор Huawei по юридическим вопросам Сун Люпин отметил, что доказательств этого представлено не было.

Более того, Трамп отмечает, что ослабление санкций против китайской компании может стать частью будущей торговой сделки между странами.

При этом от торговой войны пострадали 75% американских компаний, работающих в Китае. Об этом свидетельствуют результаты опроса организаций, входящих в Американскую торговую палату в Китае (AMCham China) и Американскую торговую палату в Шанхае (AmCham Shanghai).

Однако Трамп будет продолжать это противостояние, пока не сможет заявить о своей победе, убеждён генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Продолжение торговой войны с КНР — дело чести для Дональда Трампа. Он гнёт свою линию, пытаясь заставить Китай впустить Соединённые Штаты на свой внутренний рынок без всяких ограничений. Это и является его целью — большая победа в экономической войне», — сказал он RT.

Такая политика со стороны Вашингтона лишь убедит Пекин в необходимости работать над изменением мировой системы, в которой решения принимаются одной страной, считает Мухин.