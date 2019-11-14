«Пытаются снискать расположение избирателей»: почему в Киеве заговорили об отмене призыва в армию

Украинская армия в будущем откажется от призыва и перейдёт на контрактную основу. Соответствующую дорожную карту в Минобороны страны обещают представить уже в 2020 году. Об этом заявил глава ведомства Андрей Загороднюк. По словам министра, модель призывной армии «не имеет будущего» на Украине. Однако эксперты считают, что Загороднюк поспешил с выводами, поскольку исключительно контрактных армий в мире мало, а лучше всего себя зарекомендовали армии смешанного типа. В действительности заявления Минобороны Украины продиктованы не практическими, а политическими соображениями, полагают аналитики.

Украинский министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что армия намерена отказаться от срочной службы. Об этом глава ведомства сообщил в эфире радиостанции «Армия FM». По его словам, призывная модель на Украине не имеет будущего и уже в следующем году ведомство представит дорожную карту отказа от срочной службы.

«Честно говоря, я считаю, что эта модель не имеет будущего у нас. И это не только моё видение… В следующем году мы конкретную дорожную карту уже покажем, она будет параллельной — развития территориальной обороны и уменьшения, а потом, я надеюсь, и полной отмены срочной службы», — подчеркнул министр.

Как добавил Загороднюк, срочная служба не обеспечивает формирование армейского резерва, поскольку большинство отслуживших призывников не возвращаются потом в ВСУ.

Помимо перехода на контрактную службу, в Минобороны планируют сделать акцент на развитии территориальной обороны.

«Сильную территориальную оборону должны составлять бывшие военнослужащие, ветераны, люди, которым просто нравится военная тематика, но они не хотят подписывать контракт и не видят себя всё время в армии или военно-морских силах», — отметил министр.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк (справа) РИА Новости

При этом Загороднюк не забыл похвалить действующее руководство страны, отметив «благоприятный климат» для армейской реформы.

«Комитет по безопасности и обороне, который есть в Верховной раде сейчас, и тот, который было до этого, — это небо и земля», — подчеркнул он.

Напомним, это не первое заявление о возможной отмене призыва в армию, сделанное главой оборонного ведомства Украины. Несколько дней назад в эфире «ТСН.Тиждень» министр заявил, что страна движется к переходу на контрактную основу.

«Это моя персональная цель. Это не будет скоро, это не будет в течение года, но это моя персональная цель — отменить призыв», — сказал Загороднюк.

«Добровольная и мотивированная армия»

Таким образом, руководство Украины планирует вернуться к политике, проводимой администрацией Виктора Януковича. Отменить срочный призыв Янукович обещал ещё во время своей предвыборной кампании в 2011 году. В октябре 2013-го он подписал указ о последнем призыве на срочную службу и переходе ВСУ на контрактную основу.

Как заявили тогда в пресс-службе президента, современные вооружения требуют высокого уровня подготовки военнослужащих, поэтому армия должна быть профессиональной, а не призывной.

Призывники в украинскую армию и военный духовой оркестр на одном из призывных пунктов в Киеве РИА Новости © Евгений Котенко

Возвращение призыва в армию стало одним из первых решений политиков, пришедших к власти на Украине после «евромайдана». Уже весной 2014 года Александр Турчинов, занимавший в то время пост и. о. президента, подписал указ о возобновлении срочной службы.

Пётр Порошенко не стал отменять призыв — политик заявил, что срочная военная служба в армии должна сохраниться. Единственным нововведением стало повышение призывного возраста с 18 до 20 лет. Кроме того, власти обещали, что призывников не будут отправлять в район ведения боевых действий в Донбассе.

Однако военкоматы столкнулись с серьёзной проблемой — массовым уклонением молодых украинцев от призыва. Так, в октябре 2018 года военный комиссар Киевского гарнизона Сергей Клявин рассказал журналистам, что большинство призывников проигнорировали повестки. Доля уклонистов от общего числа призывников достигла 80%, сообщил комиссар.

Не лучше ситуация сложилась и в других регионах Украины. Как заявил в апреле 2018 года военный комиссар Херсонского городского объединённого военного комиссариата Александр Зиньковский, более половины призывников просто не явились в военкомат.

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О необходимости перевода ВСУ на контрактную основу заявляли в команде нынешнего президента Владимира Зеленского.

«Противостоять противнику, который превосходит нас численно и материально, будет профессиональная, добровольная и мотивированная армия, взаимосовместимая с армиями стран НАТО», — говорилось в документе, переданном журналистам.

При этом поддерживать материальный достаток контрактников команда Зеленского пообещала «на уровне стран — членов НАТО», а при поступлении в учебные учреждения военнослужащие получат определённые льготы и бесплатную медицинскую страховку. Кроме того, они будут обеспечиваться служебным жильём через накопительные и ипотечные программы, обещали соратники Зеленского.

13 ноября глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил журналистам, что депутаты уже приступили к разработке законопроекта об отмене обязательного призыва в ВСУ. Предполагается, что переход будет осуществляться поэтапно.

«Реализовать это можно будет так: сначала сократить призыв на 20% и заменить его на контрактную армию. Затем увидеть, что у нас всё нормально, что мы контролируем процесс, тогда сократить ещё на 20%. То есть таким пошаговым путём дойти можно до 100%», — заявил Арахамия.

Правда, пока в Раде и Министерстве обороны говорят о перспективах отмены призыва, в отделении комплектования Управления персонала штаба командования Сухопутных войск задумываются о мерах по усилению ответственности за уклонение от воинской обязанности. Начальник отделения подполковник Николай Качаненко рассказал журналистам в конце октября, что управление подало в Минобороны предложение повысить ответственность за неявку в военкомат. Сейчас штраф за это составляет всего 255 гривен, в самых крайних случаях суд может приговорить уклониста к условному сроку, но, по всей видимости, такое наказание не пугает молодых людей, отметил Качаненко.

Обыкновенный популизм

Эксперты сомневаются в том, что Киев сможет оказаться от срочной службы в обозримом будущем. Главное препятствие для отказа от призыва — дефицит средств и ресурсов. Украинский кабмин рассчитывает нарастить ассигнования на оборону и безопасность, направив на нужды силовиков в 2020 году на 33,8 млрд гривен ($1,3 млрд) больше, чем в текущем году. Об этом говорится в сообщении украинского правительства. Предполагается, что оборонные расходы в следующем году достигнут 245,8 млрд гривен (около $10 млрд). Это почти четверть всех расходов бюджета Украины, который в следующем году должен составить порядка 1195,3 трлн гривен (около $49 млрд ) при дефиците в 2,09%.

При столь высоком уровне оборонных расходов в структуре госбюджета наращивать и далее траты на армию будет крайне сложно. Особенно если учесть обязательства Киева по внешней задолженности: выплаты по госдолгу могут в предстоящем году достичь 423,6 млрд гривен (около $17 млрд), что составит едва ли не треть доходов украинской казны.

Президент Украины Владимир Зеленский globallookpress.com © Sergii Kharchenko

По мнению доктора военных наук капитана 1-го ранга в отставке Константина Сивкова, единственным способом изыскать средства для зарплат контрактникам для Киева может стать сокращение численности ВС.

«Призыв в украинскую регулярную армию не пользуется популярностью. Проблема заключается в том, что украинские ВС занимаются не борьбой с внешним противником, а войной против собственного народа. Вопрос финансирования может быть решён за счёт сокращения численности ВСУ — для подавления собственного населения большая армия не нужна», — пояснил эксперт в комментарии RT.

В то же время для защиты особо важных объектов на украинской территории от диверсионных групп противника могут быть созданы упомянутые главой украинского Минобороны структуры территориальной обороны, которые будут комплектоваться из резервистов.

«Это будет, по сути дела, закамуфлированная мобилизация», — пояснил Константин Сивков.

Специалисты считают, что, хотя одной из ключевых задач Киев давно называет внедрение стандартов НАТО для ВСУ, отказ от призыва не поможет Украине приблизиться к членству в альянсе.

Как сказал в беседе с RT руководитель украинского Центра политического и экономического анализа Александр Кава, отсутствие или наличие призыва никак не повлияет на принятие решения о вхождении Украины в НАТО — альянс не выдвигал таких требований.

По мнению заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова полковника в отставке Андрея Кошкина, полный отказ от призыва лишён практического смысла.

«Мировая практика показывает, что контрактная армия не вполне результативна, самый оптимальный вариант — это смешанная армия. Так что идея Зеленского противоречит даже основным мировым практикам, не говоря уже об украинской специфике. Это весьма амбициозные заявления, которые вряд ли подкреплены серьёзными расчётами. В 1990-х Россия тоже пыталась перейти на контрактную армию, но подобные инициативы выдвигаются, как правило, не от большого ума, а из желания угодить электорату», — пояснил эксперт.

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По словам Кошкина, мотив у команды Зеленского очень простой: новые власти хотят понравиться населению и ради этого говорят о возможном отказе от призыва.

«Нужно отметить, что здесь напрашивается ещё один вывод: население совершенно не желает воевать и устало от войны. Никакого энтузиазма и стремления отвоёвывать Донбасс у украинцев не наблюдается», — добавил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Александр Кава.

«Сегодня желающих идти в армию становится всё меньше, особенно в свете конфликта на востоке Украины. Дискуссия о переходе на профессиональную армию довольно давно идёт в стране, но вряд ли в обозримом будущем у Киева появятся средства, чтобы выплачивать зарплаты контрактникам», — отметил эксперт.

При этом, напомнил политолог, последние рейтинги показали, что уровень доверия к Владимиру Зеленскому и его команде среди населения снижается и этот процесс может ускориться зимой.

«Скорее всего, обещанием начать армейскую реформу власти пытаются снискать расположение избирателей, особенно среди молодёжи, у которой военная служба не пользуется популярностью», — подытожил Александр Кава.

Источник: Россия Сегодня