Пьяный московский таксист протаранил припаркованные автомобили

5 ноября 2019     11
Пьяный московский таксист протаранил припаркованные автомобили

В Москве пьяный водитель такси не справился с управлением и протаранил припаркованные у обочины дороги автомобили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка Росгвардии.

По словам собеседника агентства, 47-летний таксист пытался скрыться с места аварии, свидетелями которой стали росгвардейцы. «Автомобиль правонарушителя был блокирован, а водитель задержан. От него исходил резкий запах алкоголя», — добавили в пресс-службе ведомства.

Также сообщается, что мужчину доставили в отделение полиции.

Ранее в октябре в Москве задержали таксиста, который отказался пропустить автомобиль скорой помощи и угрожал водителю ножом. Водитель скорой рассказал, что он включил световые сигналы, сообщив таким образом о необходимости уступить ему дорогу. Ехавший спереди водитель такси не выполнил просьбу и вышел из салона.

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Источник: Лента.Ру

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