Пьяный российский чиновник устроил скандал с гаишниками и попал на видео

Зампредседателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов в состоянии алкогольного опьянения устроил скандал с гаишниками. Видеозапись опубликовал Telegram-канал Mash.

Беспалов ехал по трассе недалеко от села Золотаревка. Канал пишет, что за рулем его автомобиля Mitsubishi сидела 31-летняя женщина по имени Екатерина, которая также была в нетрезвом состоянии. Сотрудники ГАИ остановили машину и составили на женщину протокол за вождение в нетрезвом виде, а на Беспалова — за передачу ей управления транспортным средством. Однако чиновник начал грозить работникам увольнением и запугивать их.

Отмечается, что в марте чиновника ждет суд.

Источник: Лента.Ру