Пятеро российских школьников отравились жевательным табаком

В Севастополе Следственный комитет России начал проверку после того, как пятеро школьников отравились жевательным табаком и попали в больницу. Об этом сообщили в управлении СК по Республике Крым и городу Севастополь, передает РИА Новости.

По данным ведомства, школьникам по 11-12 лет. Одному из мальчиков стало плохо после употребления жевательного табака, он почувствовал слабость и головокружение. Остальных школьников доставили в больницу для профилактического осмотра, после чего отпустили домой.

6 декабря в городе Железногорске Красноярского края двух подростков госпитализировали с отравлением никотином, один из них попал в реанимацию. Врачей школьникам вызвал депутат горсовета, который увидел их лежащими на улице. Как сказали медики, подростков спасло то, что они переохладились. В мэрии уточнили, что подростки употребили снюс — жевательный табак, продающийся в магазинах.

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Источник: Лента.Ру