Пятикратный чемпион НБА: Мадонна обещала мне $20 млн, если я помогу ей забеременеть

21 сентября 2019     16
Пятикратный чемпион НБА: Мадонна обещала мне $20 млн, если я помогу ей забеременеть

12:45

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деннис Родман, который в середине 1990-х годов состоял в отношениях с певицей Мадонной, рассказал, что поп-звезда обещала ему заплатить $20 млн, если он поможет ей зачать ребёнка.

Об этом он рассказал в радиоинтервью, фрагмент из которого экс-баскетболист опубликовал в своём Instagram.

Он также не согласился, что роман с Мадонной сделал его более известным.

Ранее Родман рассказал, кто из действующих игроков напоминает ему его самого.

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Источник: Россия Сегодня

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