Пятичасовая битва Вавринки с Циципасом, рекорды Федерера и неудача Касаткиной в паре: итоги восьмого дня «Ролан Гаррос»

Примеру своего визави последовал и испанец. В четвёртом круге он легко расправился с ещё одним аргентинцем Хуаном Игнасио Лондеро. В отличие от Федерера, Рафаэль Надаль всё же позволил своему сопернику взять одну свою подачу, но ответил на это шестью брейками. В результате встреча продлилась всего 2 часа 16 минут и завершилась уверенной победой «грунтового короля» — 6:2, 6:3, 6:3.

Таким образом, Надаль седьмой раз подряд дошёл до четвертьфинала турнира Большого шлема. В последний раз он оступался на стадии четвёртого раунда в 2017 году, когда сенсационно уступил Жилю Мюллеру на Уимблдоне. То сражение продолжалось почти пять часов (4:47), а для определения победителя потребовалось 28 геймов в заключительном сете. На двоих они исполнили 53 эйса (23:30) и записали на свой счёт 172 активно выигранных мяча.

Что касается Лондеро, то для 25-летнего спортсмена нынешний «Ролан Гаррос» стал самым успешным в карьере. Ранее он ни разу не выступал в основной сетке турниров Большого шлема, оступаясь на стадии квалификации. В этот же раз он сходу прошёл в четвёртый круг, по ходу обыграв 16-ю ракетку мира Николоза Басилашвили и победителя 15 турниров ATP в одиночном разряде Ришара Гаске.

В самом напряжённом матче дня отношения выясняли Стэн Вавринка и Стефанос Циципас. Ранее они ни разу не пересекались друг с другом, но в первом же очном поединке подарили зрителям незабываемое сражение. Оно растянулось на пять сетов, два из которых продолжались более 70 минут. Общее же время встречи составило 5 часов 9 минут — четвёртый результат в истории Открытого чемпионата Франции. Больше на корте задерживались лишь Алекс Корретха и Эрнан Гуми (5:31), Поль-Анри Матьё и Джон Изнер (5:41), а также Фабрис Санторо и Арно Клеман (6:33).

В первой же партии атлетам потребовался тай-брейк для определения победителя, а вторая затянулась на 12 геймов. Именно этот сет стал самым продолжительным и продлился 1 час 18 минут. При счёте 5:4 на подаче швейцарца спортсмены устроили настоящую битву за решающий мяч. Грек имел пять сет-болов, но не сумел реализовать ни один из них. Однако настолько вымотал своего противника, что немного позднее всё же добился своего и сравнял счёт.

Следующие две партии они взяли с минимальным преимуществом в геймах, тем самым отложив выяснение отношений на решающий сет. Циципас значительно увереннее действовал на своей подаче и весьма преуспевал на чужой. Он имел восемь брейк-пойнтов, но Вавринка каждый раз находил способ спастись. В ключевой момент славящийся своим взрывным темпераментом грек стал всё чаще спорить с судьёй и отвлекаться на посторонние вещи, что и сыграло с ним злую шутку. При счёте 6:7 он позволил швейцарцу заработать два матч-бола, но смог отыграть лишь один из них.

Циципас уступил и не смог стать первым в истории греческим теннисистом, добравшимся до четвертьфинала «Ролан Гаррос». Вавринка же в пятый раз в карьере дошёл до данной стадии, а за выход в полуфинал поспорит со своим соотечественником Федерером.

Успехи Конты и Вондроушовой Нынешний Открытый чемпионат Франции уже успел стать самым успешным в карьере Йоханны Конты. Ранее 28-летняя спортсменка ни разу не преодолевала барьер первого круга, а на этот раз прошла в четвертьфинал. Помешать ей пыталась Донна Векич, но смогла записать в свой актив лишь шесть выигранных геймов. На протяжении всей встречи британка действовала с позиции силы. Она гораздо чаще атаковала (33:14 по активно выигранным мячам), немного больше ошибалась (23:16), но в целом смотрелась значительно увереннее. Плюс ко всему, Векич очень неуверенно подавала первым мячом (47%), что во многом и стало причиной пяти брейков в исполнении её соперницы. Но если Конта уже имеет в своём послужном списке два участия в полуфиналах турниров Большого шлема, то Маркета Вондроушова ранее ни разу не проходила дальше четвёртого круга. Мало кто предрекал ей успех и на этот раз, ведь против неё играла 12-я ракетка мира Анастасия Севастова. Но к неожиданности многих, чешка не оставила своей оппонентке ни единого шанса и легко проследовала в следующий раунд. Поединок продлился всего 57 минут, за которые Севастова смогла взять два гейма. Примечательно, что оба они пришлись на первую партию, в которой она ещё заявляла о своих притязаниях на победу. При счёте 1:3 в пользу соперницы Анастасия даже взяла чужую подачу, но затем сразу же уступила свою и окончательно расклеилась. Вондроушова выиграла девять геймов подряд и преподнесла главную сенсацию восьмого дня турнира. Триумф Стивенс Сражение между Слоан Стивенс и Гарбинье Мугурусой справедливо считалось самым ожидаемым в женском одиночном разряде в рамках восьмого дня. Три года назад испанка уже побеждала на парижских кортах, а американка сражалась в финале годом ранее. Там она встретилась с действующей первой ракеткой мира Симоной Халеп и уступила по итогам трёх сетов. Ранее спортсменки лишь дважды делили корт друг с другом и записали на свой счёт по одной победе. В 2015-м сильнее оказалась Мугуруса, а тремя годами спустя верх взяла Стивенс. Примечательно, что оба раза это происходило на харде, поэтому сражение на французском грунте обещало стать новой главой в их противостоянии. Матч получился очень напряжённым, но в ключевые моменты успех неизменно сопутствовал Слоан. Несмотря на неудачный старт и отданную подачу, она смогла быстро прийти в себя и в концовке сета выиграла четыре гейма подряд. Тем самым, Стивенс обеспечила себе победу в первой партии и комфортное преимущество по ходу встречи. Ключевой момент второго сета наступил в самой концовке. Сначала Стивенс сделала очередной брейк, а в десятом гейме окончательно сломила сопротивление своей соперницы. Мугуруса отчаянно сопротивлялась и отыграла четыре матч-бола, но на большее оказалась не способна. Неудача Касаткиной После неудачи в одиночном разряде, Касаткиной оставалось рассчитывать на успешное выступление в парном. Там Дарья вместе с Анетт Контавейт дошла до третьего раунда, где встречалась с Йин-Йин Дуань и Чжэн Сайсай. В случае победы россиянка могли впервые в карьере выйти в четвертьфинал турнира Большого шлема в состязании дуэтов. В первом сете разница в классе между спортсменками дала о себе знать. Российско-эстонская пара была немного удачливее и смогла вырваться вперёд, но развить успех ей оказалось не под силу. Особенно разочаровывающей стала заключительная партия. Касаткина и Контавейт повели со счётом 4:0 и должны были завершать матч в свою пользу, но затем позволили своим оппоненткам оформить скрытую баранку. Дуань и Сайсай взяли верх со счётом 5:7, 7:5, 6:4 и шагнули в следующий круг. Штраф Татишвили Любопытный случай произошёл с Анной Татишвили. Организаторы «Ролан Гаррос» приняли решение лишить спортсменку призовых за участие в турнире. По мнению руководства соревнований, её выступление не соответствовало профессиональным стандартам, что по правилам ТБШ позволяет накладывать штраф в размере полной суммы призовых за первый круг. Таким образом, американка не досчиталась €46 тыс. Основанием для подобного вердикта стало разгромное поражение Татишвили в первом круге турнира. Там американка уступила Марии Саккари со счётом 0:6, 1:6. Для неё эта встреча стала первой с октября 2017 года. Анна долго восстанавливалась от травмы лодыжки, а на Открытый чемпионат Франции попала благодаря защищённому рейтингу WTA.

Источник: Россия Сегодня