Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Подмосковье

5 декабря на Дмитровском шоссе легковой автомобиль Lada Granta врезался в отбойник . Два человека погибли, ещё двое получили травмы.

Также сообщается, что среди пяти пострадавших в результате инцидента есть 15-летний ребёнок.

Уточняется, что столкновение произошло на 16-м километре трассы М7.

«Произошло попутное столкновение автобуса и грузового автомобиля», — цитирует ТАСС сообщение ГУ МВД по региону.

На подмосковной трассе М7 произошло ДТП с участием автобуса и грузовика, в результате которого пострадали пять человек, в том числе один ребёнок.

Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Подмосковье 21:14 На подмосковной трассе М7 произошло ДТП с участием автобуса и грузовика, в результате которого пострадали пять человек, в том …



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