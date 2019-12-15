Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Подмосковье

21:14
На подмосковной трассе М7 произошло ДТП с участием автобуса и грузовика, в результате которого пострадали пять человек, в том числе один ребёнок.© Алексей Сухоруков РИА Новости
«Произошло попутное столкновение автобуса и грузового автомобиля», — цитирует ТАСС сообщение ГУ МВД по региону.
Уточняется, что столкновение произошло на 16-м километре трассы М7.
Также сообщается, что среди пяти пострадавших в результате инцидента есть 15-летний ребёнок.
Все обстоятельства ДТП выясняются.
5 декабря на Дмитровском шоссе легковой автомобиль Lada Granta врезался в отбойник. Два человека погибли, ещё двое получили травмы.
Источник: Россия Сегодня