«Работает на военный сценарий»: Помпео заявил об отказе Тегерана позволить ему «обратиться к иранскому народу»

Госсекретарь США Майк Помпео хотел посетить Иран, чтобы «напрямую обратиться к народу страны», но получил отказ от властей республики. Об этом сообщил сам американский дипломат в своём Twitter. Заявление Помпео прозвучало на фоне обострения отношений Тегерана и Вашингтона после того, как подконтрольный Великобритании Гибралтар арестовал иранский танкер. По мнению аналитиков, глава Госдепартамента подобными высказываниями пытается надавить на Иран, чтобы затем начать переговоры по урегулированию ситуации с более выгодных позиций.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что его не пустили в Иран.

«Недавно я изъявил желание отправиться в Тегеран, чтобы напрямую обратиться к иранскому народу. Режим ответил отказом», — написал он 29 июля в своём Twitter.

Там же Помпео опубликовал отрывок из своего интервью от 25 июля агентству Bloomberg, где госсекретарь говорил о намерении провести переговоры с иранским руководством.

«Мы вот не боимся приезда Зарифа (глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф. — RT) в Америку, где он вправе говорить свободно. Неужели у режима Хаменеи так плохо обстоят дела с фактами, что он не может предоставить мне такое же право в Тегеране? Что будет, если народ его страны услышит правду, неотфильтрованную и без купюр?» — задался вопросом Помпео в своём Twitter.

В воскресенье представитель правительства Ирана Али Рабии заявил в интервью агентству IRNA, что Помпео, если хочет, может дать интервью Марзие Хашеми. Эта иранская журналистка «ранее была арестована в аэропорту Сент-Луиса (штат Миссури), куда она прибыла из Ирана, чтобы навестить больного брата». «Затем сотрудники ФБР доставили женщину в одну из тюрем в Вашингтоне. Затем, через несколько дней, ведущую иранского телеканала Марзие Хашеми освободили в США», — пояснило IRNA.

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Заявление Помпео было сделано на фоне нового обострения отношений США и Ирана. Оно связано с задержанием Гибралтаром (территорией, подконтрольной Великобритании) в начале июля иранского нефтяного танкера Grace 1 якобы за нарушение режима санкций против Сирии, введённого ЕС. Президент Ирана Хасан Рухани назвал действия гибралтарских властей незаконными. Корпус стражей исламской революции 19 июля задержал британский нефтяной танкер Stena Impero «за нарушение международного морского права» и столкновение с иранским рыболовецким судном. Это было квалифицировано Лондоном как «нарушающий международное право» ответ на задержание Grace 1.

США полностью поддержали Великобританию. Более того, Помпео заявил, что американцы формируют международную коалицию, чьи корабли будут курсировать неподалеку от берегов Ирана, в районе Ормузского пролива, соединяющего Оманский и Персидский заливы. Он не скрывал, что акция носит антииранский характер и направлена на то, чтобы Тегеран изменил свою политику.

В воскресенье, 27 июля, заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что власти его страны расценивают захват Великобританией иранского нефтяного танкера в Гибралтаре как нарушение условий ядерной сделки по иранской ядерной программе.

Без протоколов

По мнению экспертов, заявление Помпео о том, что его не пустили в Иран, очень похоже на срыв намечавшегося диалога с исламской республикой.

Напомним, 16 июля госсекретарь, комментируя на заседании кабинета министров США визит в страну главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, заявил, что впервые иранцы выразили готовность идти на переговоры по своей ракетной программе.

«Они хотят говорить, посмотрим, что будет», — подтвердил эту информацию Дональд Трамп, присутствовавший на заседании.

«Важна форма, в которой Помпео объявил, что собирался приехать в Тегеран. Он, по его словам, собирался туда, чтобы обратиться к иранскому народу, с, надо полагать, обычными для американских политиков призывами, направленными против властей Ирана. Понятно, что визит с такой целью для иранского руководства неприемлем», — сказал в беседе с RT политолог Александр Асафов.

По его мнению, Помпео лукавил, когда проводил параллели между собой и Зарифом. Асафов напомнил, что именно госсекретарь огласил в мае 2018 года двенадцать условий, на которых США будут готовы пойти на новую ядерную сделку с Ираном. Условия, предусматривающие в том числе изменение внешнеполитического курса страны, были восприняты Тегераном как оскорбительный неисполнимый ультиматум, подчёркивает эксперт. Помпео за последнее время постарался усилить это впечатление, став рупором позиции США по делу об иранском танкере, задержанном в Гибралтаре.

Иранский нефтяной танкер Grace 1 Reuters © Jon Nazca

Кроме того, существуют дипломатические протоколы согласования международных визитов, где не прописано, что иностранный чиновник может приезжать в чужую страну для обращений к народу, подчеркнул Асафов.

«Помпео, так сказать, по праву сильного решил правилами пренебречь, ну и получил закономерный отказ от властей Ирана», — сказал эксперт.

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При этом госсекретарю было, конечно, известно, что иранцы в принципе готовы на переговоры, отметил в беседе с RT президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов.

«США не первый раз пытаются вступить в диалог с иранским руководством. Такие же попытки предпринимают американские союзники. Не так давно президент Ирана Хасан Рухани получил письменное послание от короля Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда, в котором также предлагается начать политические переговоры и с Саудовской Аравией. Однако у иранцев есть принципиальное требование: переговоры могут быть только без предварительных условий и не под давлением», — сказал Матузов.

Попытка Помпео связать свой визит в Тегеран с каким-то обращением выглядит в глазах иранского руководства как попытка навязать американскую повестку на двусторонних переговорах, считает эксперт.

Партии войны и мира

Как полагает Асафов, госсекретарь по собственной инициативе решил обострить отношения с Ираном.

«Насколько я понимаю, есть разные мнения в окружении Трампа о целесообразности начала военной операции против Ирана. Но тем не менее очевидно, что госсекретарь работает на военный сценарий. Помпео прощупывает пределы допустимого», — отмечает эксперт.

По мнению Асафова, Трамп вряд ли одобрит шаги, направленные на провоцирование военного конфликта с Ираном.

Антиамериканская демонстрация в Иране Reuters © Tasnim News Agency

«Президенту США надо разбираться с Венесуэлой, с Афганистаном, со своей позицией по Сирии. У его администрации есть более насущные проблемы, чем Иран, в том числе связанные с грядущими президентскими выборами 2020 года. Это не значит, естественно, что Помпео, Джон Болтон и другие «ястребы» в окружении Трампа забудут об иранском направлении. Они будут постоянно создавать инструменты давления на Иран. Ну и, конечно, продолжат будоражить СМИ демаршами, подобными тому, что совершил Помпео», — считает Асафов.

В борьбе между сторонниками переговоров и силового давления в окружении Трампа, скорее всего, победят именно сторонники переговоров, считает Матузов.

«Война не выгодна никому — ни Ирану, ни США. Так что договариваться так или иначе придётся. Думаю, и захват иранского танкера в Гибралтаре, который произошёл, как минимум, с ведома Помпео, является подготовкой не к войне, а к переговорам. Только каждая из сторон пытается получить на них максимально выгодные позиции», — заключил Матузов.

Источник: Россия Сегодня