Рада отправила в отставку премьер-министра Украины

17:50

Верховная рада Украины одобрила отставку Алексея Гончарука с поста премьер-министра. Президент Украины Владимир Зеленский перед голосованием по вопросу отставки Гончарука выступил перед депутатами.

РИА Новости

Трансляцию вёл телеканал «112 Украина».

«Мне не стыдно этим правительством, но мы бы хотели им гордиться. Кабмин сделал больше, чем предыдущие правительства. Но это скорее минус предыдущим кабминам, а не плюс этому правительству», — сказал Зеленский.

Он отметил, что вчера в Верховную раду было подано заявление Гончарука об отставке.

«Прошу депутатов дать оценку правительству своим голосованием», — заявил Зеленский.

Выступая перед депутатами, Гончарук заявил, что его правительство перекрыло множество теневых схем в стране, в связи с чем появилось «много грязи» по отношению к кабмину.

Также он положительно отозвался о Зеленском в качестве президента. Гончарук заявил, что намерен помогать развитию Украины вне зависимости от того, какую должность будет занимать.

Ранее комитет украинского парламента по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал проект об отставке Гончарука.

Источник: Россия Сегодня