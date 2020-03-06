Раде осталось рассмотреть 720 поправок к законопроекту о земле

18:55

Верховная рада рассмотрела 3298 поправок из 4018, предложенных к законопроекту о рынке земли.

Об этом информирует «Громадське».

Отмечается, что поправки рассматриваются депутатами с 6 февраля.

В начале января в Минэкономики Украины заявили о готовности законопроекта к рассмотрению Радой во втором чтении.

Инициатива предусматривает разрешение на продажу сельхозземель украинским гражданам и юрлицам, а также некоторым иностранцам или компаниям, арендующим их на протяжении как минимум трёх лет.

Источник: Россия Сегодня