Разработчик рассказал о новом российском авианосце

10 июля 2019     34
Разработчик рассказал о новом российском авианосце

Согласно концепции нового российского неатомного авианосца, на нём сможет базироваться более 40 летательных аппаратов.

  • © Norwegian Royal Airforce/NTB Scanpix/Handout via Reuters

«Всего, согласно нашей концепции, на борту авианосца могут базироваться порядка 40 самолётов и вертолётов и даже больше», — сообщил в интервью РИА Новости руководитель Крыловского государственного научного центра, разработчик концепции Павел Филиппов. 

Он также добавил, что на авианосце возможно будут базироваться новейшие российские морские беспилотники типа «Охотник».

В марте 2019 года сообщалось о том, что ремонт и модернизация авианосца «Адмирал Кузнецов» завершится в срок, в 2021 году. 

Источник: Россия Сегодня

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