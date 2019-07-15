Ракетоносцы Ту-160 выполнили полёт над Балтийским морем

Два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил России выполнили плановый полёт над Балтийским морем. Об этом информирует российское Министерство обороны.
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- РИА Новости
«Продолжительность полёта составила более семи часов», — заявили в оборонном ведомстве.
Отмечается, что самолёты F-16 Военно-воздушных сил Дании, F-18 ВВС Финляндии и JAS-39 Gripen ВВС Швеции сопровождали российские Ту-160 на отдельных этапах полёта.
В Минобороны добавили, что ракетоносцы вернулись на аэродромы базирования после выполнения полёта.
В апреле два российских Ту-160 пролетели над Баренцевым, Норвежским и Северным морями.
Источник: Россия Сегодня